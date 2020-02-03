شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاد أمل كلونى.. السيدة التى خطفت قلب جورج كلونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم الاثنين امل كلوني زوجة النجم جورج كلوني بعيد ميلادها، وهي المحامية اللبنانية التي لم تكتسب شهرتها عن طريق المحاماة، فحسب وإنما باتت محط اهتمام كثيرين ومتابعة من الملايين منذ اعلان الارتباط بالنجم جورج كلوني خاصة أنها هي المرأة التي أنهت عزوبية كلوني طوال سنوات ظن فيها عشاقه أنه لن يتزوج أبداً إلا أنه وفي النهاية قرر الزواج بعدما تخطي الـ 50.



امل وجورج كلونى

امل كلوني التي خطفت الأنظار من وقتها وتساؤل كثيرين عن السحر الذي يميز تلك المرأة حتي تمكنت من الاستحواذ علي قلب كلوني أصبحت تنال اهتمام عدسات الكاميرات أينما حلت، خاصة حينما تكون مع زوجها النجم جورج كلوني، والذي دوماً ما يعلن عن حبه الشديد لها في كل مناسبة مما جعلنا خلال هذا التقرير نسلط الضوء علي أبرز الصور التي جمعت الثنائي معاً منذ ارتباطهما سوياً.



امل علم الدين وجورج كلونى

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امل علم الدين وجورج كلونى



امل علم الدين وجورج كلوني



جورج كلونى وامل



جورج وامل



امل وجورج كلونى6



جورج كلونى وامل

جدير بالذكر أنه كانت خرجت العديد من الشائعات تزعم انفصال أمل علم الدين عن زوجها جورج كلوني، وهو الأمر الذى ازداد خلال الفترة الأخيرة مثلما حدث مؤخرًا مع أحد التقارير المنشورة التي أكدت أن أمل علم الدين باتت تشعر بضيق شديد من زوجها نظراً لتصرفاته الأخيرة وتحديدًا إنفاقه التي تراه مبالغ فيه حيث ينفق نجم هوليود بشكل كبير للغاية على مظهره والتحف الذي يقتنيها وهو ما لا تحبه المحامية الشهيرة وفقًا لموقع Gossip Cop الذى نشر خبر يفيد بذلك.

موقع ibtimes نفى كل التقارير التي زعمت ذلك مؤكدًا خلال سطوره أن الأمر لا يعد سوى شائعة جديدة من الشائعات التي تلاحق الثنائى الذى يعتبر من أشهر الثنائيات حول العالم مثلما حدث فى وقت سابق حين انتشر خبر مفاده أن النجم الشهير لديه طفل من صديقة كان يواعدها فى بداية معرفته بـ أمل علم الدين قبل سنوات ما تسبب في أزمة كبيرة دفعت أمل للمطالبة بالانفصال.