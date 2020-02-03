شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لوك هبة مجدى ودياب فى كواليس "فرصة ثانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صناع مسلسل "فرصة ثانية" للفنانة ياسمين صبرى، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، العمل، وننشر صورة من كواليس العمل تجمع بين كل من الفنانة هبة مجدى والفنان محمد دياب فى أحد الكافيهات وكشفت الصورة عن اللوك الذي يظهران به طوال أحداث المسلسل.

ويجسد دياب شخصية تاجر "سيارات مضروبة"، ويستخدم تلك التجارة فى تخليص وبيع السيارات وقطع الغيار والأوراق غير الشرعية فى تجارته، والعمل من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف مصطفى جمال هاشم ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

ويكثف مخرج العمل مرقس عادل التصوير للانتهاء من نصف مشاهد العمل خلال منتصف شهر فبراير على اقصى تقدر، خاصة أن الشركة المنتجة للعمل وضع خطة للبدء والانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان المبارك

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى ووفاء عامروأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

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ونجح مؤخرا دياب فى الدراما التليفزيوينة بعد لمع فى تجسيد هذه النوعية من الأدوار الشريرة، وكان من أهمها دوره فى مسلسل "كلبش1" مع النجم أمير كرارة والذى لاقى نجاحا صاخباً وقتها .

دياب شارك العام الماضى بمسلسل " أبو جبل" مع النجم مصطقى شعبان، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك فى بطولته نحلاء بدر، محمد علي رزق، وأخرون، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح، إنتاج سينرجى.

بينما هبة مجدى يعرض لها حالياً مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب على قوات الـcbc، حيث تجسد دور شقيقته وينتمى العمل لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد من الفنانين.