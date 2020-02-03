شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تعلن عن ديو غنائى جديد يجمعها بالكينج محمد منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المطربة لطيفة فى تصريحات تليفزيونية لها أنها من المقرر تعاونها مع الكينج محمد منير فى "ديو"غنائى خلال الفترة المقبلة، موضحة أن هذا المشروع كان مقررا له منذ فترة ولكن تم تأجيله، إلا أنها بدأت فى العمل عليه، ويأتى ذلك بعد انتهائها من تسجيل جميع أغانى ألبومها الجديد "فى الأحلام".



لطيفة ومحمد منير

وحقق كليب "فى الأحلام" الذى طرحته المطربة لطيفة من حوالى 5 أيام أكثر من 4 ملايين مشاهدة على اليوتيوب، وهى من كلمات وألحان وتوزيع الموسيقى إسلام صبرى، وتتحدث عن الخيانة الزوجية، ولاقت الأغنية تفاعلا كبيرا من جمهور لطيفة، بسبب جرأتها.

ألبوم لطيفة الجديد "فى الأحلام"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التى تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

Advertisements



لطيفة

ومن ضمن أغانى ألبومها الجديد: أغنية "مابكرهوش"، من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع تيام طارق، ومكساج ياسر أنور، وأغنية "أنت ياه" من كلمات عمرو المصرى، وألحان محمدى، وأغنية "أقوى واحدة"، من كلمات عمرو المصرى، وألحان سامر أبو طالب.

وقالت لطيفة، فى تصريحات صحفية سابقة، إنها قررت فى هذا الألبوم التعاون مع أجيال مختلفة، حتى يضم الألبوم أغانى بأفكار متنوعة تتناسب مع كل الأجيال، مشيرة أنها تعاقدت مع شركة "قنوات" لتوزيع الألبوم فى العالم نظرا لكونها شركة عالمية وكبيرة لها فروع فى جميع أنحاء العالم، كما تعاقدت مع إحدى شركات المحمول الكبيرة داخل مصر، وأخرى فى الإمارات.