شكرا لقرائتكم خبر عن دورة ثانية من مهرجان لبنان الوطني للمسرح بدون أسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط شارع الحمراء النابض بالحيوية في بيروت ومن مسرح المدينة انطلقت الدورة الثانية من مهرجان لبنان الوطني للمسرح مساء الأحد بمشاركة ستة عروض محلية، ويقام المهرجان في إطار المبادرة الإقليمية التي أطلقتها الهيئة العربية للمسرح قبل نحو عامين بتنظيم مهرجان محلي للمسرح في كل بلد عربي، وبينما حملت الدورة الأولى في 2018 اسم الممثل القدير أنطوان كرباج لم تحمل الدورة الثانية اسم أي من الفنانين اللبنانيين.

وقال الحسن النفالي مدير إدارة المهرجانات بالهيئة في الافتتاح "ها نحن ندشن دورة ثانية لمهرجان لبنان الوطني للمسرح، سادس مهرجان وطني تنظمه الهيئة العربية للمسرح بالدول العربية بعد الأردن والمغرب وموريتانيا وفلسطين والسودان، وبعد دورة أولى لمهرجان البحرين المسرحي".

وأضاف أن "تجدد لقائنا اليوم هو تأكيد على تشبث المسرحيين اللبنانيين بهذا المهرجان ورغبتهم في استمراره كعنوان دائم لعشقهم للحياة، ولم لا ولبنان كان دائما مفخرة للعرب في الثقافة والفنون، وفي المسرح كما في الموسيقى والآداب".

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وتابع قائلا "حاجتنا اليوم للفن عموما وللمسرح على وجه الخصوص باتت ضرورية وملحة أكثر من أي وقت مضى ليلعب دوره الطليعي والقيادي في مواجهة كل الآفات التي تحدق بمجتمعاتنا من انحراف وتطرف وغلو، وليحرر العقول المتحجرة، ويطهر النفوس المحملة بالضغائن، وليعلي صوت الجمال والحياة والحق والحرية".

وتتشكل لجنة تحكيم المهرجان من الممثل بطرس روحانا والمخرجة لينا خوري والممثلة ندى بوفرحات والمخرج ناجي صوراتي والشاعر زاهي وهبي.

وعقب انتهاء مراسم الافتتاح تابع الحاضرون العرض المسرحي (كوميديا العبابيد) كتابة وإخراج هشام زين الدين.