الملحن بلال سرور يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل تعاونه مع رامي جمال‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
طرحت الشركة المنتجه لألبوم الفنان رامي جمال "أنا لوحدي" ، اليوم الاثنين البوستر الرسمي، استعدادا لطرح الألبوم يوم 12 فبراير المقبل .
الملحن بلال سرور في تصريح خاص لـ"الخليج 365" يقول:" أتعاون معه الفنان رامي جمال بأغنيتين، وهما "أوعى توقف" من كلمات الشاعر مصطفى حسن، و"من غيرك في القلب" من كلمات الشاعر شادي نور، وقام بتوزيعهما الموزع الموسيقي توما، وهي أخر ما تم ضمها للألبوم.
رامي يقدم بألبومه أغنية بمشاركة زوجته ناريمان بعنوان "مش ملاحظ حاجة "، من ألحانه وكلمات الشاعر أحمد المالكي وتوزيع وسام عبد المنعم .
ومن ألحانه يقدم رامي بالألبوم مجموعة أغاني منها الأغنية الرئيسية "أنا لوحدي"، من كلمات الشاعر محمد عاطف، و"بيهم كلهم" من كلمات أحمد المالكي، و"تسد النفس"من كلمات جمال الخولي، ووزع الأغاني الـ 3 وسام عبد المنعم.
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