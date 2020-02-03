‪مخرج "فطائر التفاح" يكشف تفاصيل تعاونه مع مؤلفها السوداني أمجد أبو العلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بدأ مساء أمس الأحد، عرض مسرحية "فطائر التفاح" للمخرج محمد متولي، عن نص مسرحي للسوداني أمجد أبو العلاء، على مسرح الغد، تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال.

المخرج محمد متولي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، يقول: "المسرحية بدأ العمل بها منذ حوالي 3 أشهر؛ إذ قمت باختيارها عن إعجاب بالقضايا التي يطرحها النص ولغته وبناؤه الدرامي، وهو العمل الذي نال عنه مؤلفه المبدع السوداني أمجد أبو العلاء جائزة أفضل نص مسرحي من الهيئة العربية للمسرح بالشارقة عام 2013".

وأضاف: "بعد التواصل مع المؤلف، تحمست لتقديم المسرحية دون تعديل، وسعيت لأن تكون سيمفونية تعزف بمختلف عناصر العرض، من ديكور، وإضاءة، وموسيقى، ورقص تعبيري وتمثيل".

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"فطائر التفاح" من إنتاج البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج إسماعيل مختار، وتناقش قضية آدم وحواء، وهل حواء هي التي أخرجت آدم من الجنة؟ من خلال آدم "الكاتب" الذي يحكي عن الليلة الأخيرة قبل وفاته في محاولة لاستكشافه معنى حياته، ليصل في النهاية إلى أن حواء هي جنته.

"فطائر التفاح" بطولة تيسير عبد العزيز، وأحمد الرافعي، وديكور فادي فوكيه، موسيقى أحمد الناصر، تصميم إضاءة عز حلمي، تأليف أمجد أبو العلاء، وإخراج محمد متولي.

مؤلف المسرحية أمجد أبو العلاء، نال جائزة "أسد المستقبل" من مهرجان فينيسيا الدولي، عن فيلمه السينمائي "ستموت في العشرين"؛ إذ شارك في كتابة السيناريو، وتولى إخراجه.