محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر المخرج محمد سامي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد "البرنس"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2020.
وظهر في الصورة الفنان أحمد زاهر، والفنانة روجينا، وعلق: "أنا وفتحي وفدوى من مسلسل البرنس، رمضان 2020 إن شاء الله، وإنتاج تامر مرسي".
مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور، روجينا، أحمد زاهر، عبدالعزيز مخيون، سلوى عثمان، نجلاء بدر، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد سامي يكشف كواليس "البرنس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.