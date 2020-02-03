محمد سامي يكشف كواليس "البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر المخرج محمد سامي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد "البرنس"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2020.

وظهر في الصورة الفنان أحمد زاهر، والفنانة روجينا، وعلق: "أنا وفتحي وفدوى من مسلسل البرنس، رمضان 2020 إن شاء الله، وإنتاج تامر مرسي".

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور، روجينا، أحمد زاهر، عبدالعزيز مخيون، سلوى عثمان، نجلاء بدر، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.