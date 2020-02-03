يسرا تنعى خالد بشارة: "واحد من أنجح الرموز الشابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نعت الفنانة يسرا، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، خالد بشارة المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم، ورئيس نادي الجونة. ونشرت يسرا صورة لـ"بشارة"، وعلقت: "أتقدم بأحر التعازي لعائلة وأصدقاء الفقيد خالد بشارة، واحد من أنجح الرموز الشابة في مصر، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون". وشيع جثمان خالد بشارة اليوم، من كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، ويقام العزاء مساء اليوم الاثنين بكنيسة المرعشلي بالزمالك.

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