مقطع صوتي.. أول أغاني عبد الله عمرو دياب.. والهضبة: استمروا يا شباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: هنأ الفنان عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، نجله "عبد الله" بأغنيته الجديدة التي طرحها مؤخرا. ونشر الهضبة لينك الأغنية الإنجليزية، وعلق: "أهنئ ابني عبد الله وأصدقاءه بأول أغنية فردية لهم، استمروا يا شباب". Advertisements يمكنك الاستماع للأغنية بالضغط هنا: من ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد والذي يحمل اسم "سهران"، يوم 12 فبراير الجاري، ويضم الألبوم عددا من الأغاني منها "يا روقانك" التي طرحها مؤخرا.

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