بعد نجاح حفل ذكرى كوكب الشرق.. مي فاروق توجه رسالة شكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: أحيت الفنانة مي فاروق، حفل إحياء ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة الماضية. ونشرت "مي" عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، صور من إطلالتها بالحفل، وعلقت: "الحمد لله سعدت واتشرفت بإحياء ذكرى كوكب الشرق، بدار الأوبرا المصرية بصحبة أبويا الروحي المايسترو الكبير سليم سحاب الجمعة الماضية". وتابعت: "شكرا لكل اللي تعبوا في الحفل شكرا أقوى فريق عمل، أصدقائي اللي تعبوا ودايما مهتمين بمظهري". مي فاروق تستعد خلال أيام لطرح أغنيتها الجديدة بعنوان "الشتا"، وهي من كلمات إبراهيم محمد، وألحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين.

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