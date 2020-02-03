بالفيديو.. لطيفة تكشف عن دويتو يجمعها بمحمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة التونسية لطيفة، في مؤتمر صحفي لها، عن دويتو غنائي يجمعها بالنجم الكبير محمد منير.

وقالت في مقطع فيديو ببرنامج The insider: "كان فيه مشروع جديد أنا والكينج محمد منير، توقف، واحتمال كبير نرجع نعمله".

أما عن ألبومها الجديد "أقوى واحدة"، فأكدت أنها تعاونت مع جيل متمكن من الشباب، وأعربت عن سعادتها بهم، خاصة أن أعمارهم تتراوح بين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين.

يذكر أن لطيفة طرحت أحدث ألبوماتها الغنائية "أقوى واحدة" والذي يضم عددا من الأغاني أبرزها "في الأحلام"، "قلاب".