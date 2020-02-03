محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
كشفت الفنانة التونسية لطيفة، في مؤتمر صحفي لها، عن دويتو غنائي يجمعها بالنجم الكبير محمد منير.
وقالت في مقطع فيديو ببرنامج The insider: "كان فيه مشروع جديد أنا والكينج محمد منير، توقف، واحتمال كبير نرجع نعمله".
أما عن ألبومها الجديد "أقوى واحدة"، فأكدت أنها تعاونت مع جيل متمكن من الشباب، وأعربت عن سعادتها بهم، خاصة أن أعمارهم تتراوح بين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين.
يذكر أن لطيفة طرحت أحدث ألبوماتها الغنائية "أقوى واحدة" والذي يضم عددا من الأغاني أبرزها "في الأحلام"، "قلاب".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. لطيفة تكشف عن دويتو يجمعها بمحمد منير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.