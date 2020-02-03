تراند اليوم : ابنة فنان مسيحي مصري: أبي جمع بين زوجتين سرًا

كشفت ابنة فنان مسيحي مصري شهير، أن والدها الفنان الراحل جمع بين زوجتين سرًا لمدة 13 عامًا، مشيرة إلى أنها ابنته من زوجته الثانية التي تزوجها في فرنسا.

وقالت جينا، ابنة الفنان الراحل نجيب الريحاني، خلال لقائها ببرنامج "شارع النهار" المذاع على فضائية "النهار" تقديم الإعلامي حسام المراغي: "الراحل تركني وأنا أبلغ من العمر 11 عامًا، وكنت أتمنى العيش معه لكى ينصحني ويعلمني الصح من الخطأ، ولكن الحمد لله".

وأضافت، أن الراحل كان يطلق عليها لقب "أميرتى الصغيرة"، موضحة: "والدتي كانت صاحبة شخصية قوية ولم أكن أناقشها فى شيء، ولكن علاقتي بالراحل كانت جيدة وعندما أسمع دقته على الباب كنت أجري عليه، لأحكي له عن أحداث اليوم".

وأوضحت: "الراحل كان دائمًا يعلمني الصح من الخطأ، وكان شخصًا قادرًا على إقناع الآخرين، وطيبًا، وكان يكره الصوت العالي".

وكشفت سر زواج الفنان الراحل من والدتها في فرنسا، قائلة: إن الراحل أخفى زواجه من والدتي 13 عامًا فزواجه من والدتي كان زواجًا سريًا لأن نجيب الريحاني القبطي جمع بين زوجتين هما والدتي وزوجته الأولى بديعة مصابني".

وأكدت أن أول من أعلنت له أنها ابنة نجيب الريحاني هو رجل الأعمال نجيب ساويرس عندما طلبت منه تجديد قصر ثقافة حدائق القبة باسم والدها، وتم تكريمها بعد ذلك في أحد المهرجانات السينمائية وظهرت للعالم.