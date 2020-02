فيديو.. براد بيت يضحك الأمير ويليام وكيت بنكتة حول بريطانيا والأمير هاري

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2020 04:43 مساءً - أضحك الممثل الهوليوودي براد بيت الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون وجمهور حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا"، الذي أقيم أمس الأحد،بدعابة مرحة حول خروج بريطانيا أخيراً من الإتحاد الأوروبي بعد تخطيط دام 1300 يوماً،وانتقال الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى كندا وأمريكا الشمالية للإستقرار فيهما .

وبالطبع لم يكن براد بيت أول من أطلق دعابات حول قرار الأمير هاري بالتنحي عن مهامه الملكية في العالم،فماذا قال بنكتته المرحة التي أضحكت الجميع؟

ألقت الممثلة الأمريكية، مارغوت روبي، كلمة قبول براد بيت لجائزة أفضل ممثل مساعد، عن دوره في فيلم "Once upon A Time in Hollywood" ،والذي لم يتمكن من الحضور.

وحمل خطاب براد بيت ،رسائل مبطنة مغلفة بمزاح، إذ سخر في البداية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قائلاً: "أهلا بريطانيا، سمعت أنك أصبحت عزباء ،مرحبا في النادي ".

بعدها، قال براد بيت في خطابه، إنه سيطلق اسم "هاري" على جائزته التي فاز بها في الحفل، وذلك لأنه متحمس للعودة بها إلى الولايات المتحدة وهو برفقته، في إشارة من براد بيت إلى أن تقارير تفيد أن "الأمير هاري" ينوي الإستقرار مع زوجته ميغان ماركل في ولاية كاليفورنيا بعد تخليهما عن ألقابهما الملكية ودوريهما كعضوين فاعلين في العائلة المالكة البريطانية وانتقالهما إلى كندا،حسب ما نقلت وكالات الأنباء.

ورصدت الكاميرات في لحظتها، رد فعل الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، إذ ضحكا على نكتة براد بيت .

وقالت مارغوت روبي للجمهور عن نكتة الأمير هاري: "هذه هي كلمات براد بيت وليست كلماتي ".

خبيرة جسد: ضحك الأمير ويليام على نكتة براد بيت مزيف وليس حقيقي



التقطت الكاميرات ضحكة وابتسامة الأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون على نكتة براد بيت حول إطلاق إسم الأمير هاري على جائزته وإعادتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية،تلميحاً منه لقرب انتقال الأمير هاري وعائلته إلى ولاية كاليفورنيا للإنطلاق منها مهنياً وتحقيق استقلاله المالي ،وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية،قامت خبيرة الجسد "جودي جيمس" بتحليل ضحك وحركات جسد الأمير ويليام ،وأكدت أن ضحك الأمير ويليام على نكتة براد بيت حول شقيقه الأمير هاري كان مزيفاً وليس حقيقياً.



وقالت خبيرة الجسد جودي جيمس: تظاهر الأمير ويليام بالضحك على نكتة براد بيت حول شقيقه لكن تعابير وجهه كشفت ألمه من انتقال شقيقه الأصغر الأمير هاري إلى كندا مع عائلته.

وأنه من السابق لأوانه أن يضحك الأمير ويليام على أي شيء حول شقيقه الأمير هاري وقرار إنتقاله إلى كندا الذي لم تتقبله العائلة المالكة بعد،فكيف يتقبله الأمير ويليام بهذه البساطة ويضحك على نكتة عن شقيقه؟

وكان محزناً جداً أن نرى كيف وضعت نكتة براد بيت الأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريدج في مآزق محرجة،ومراقبة الكاميرات والحضور ردود فعلهما الغريبة واللافتة عليها.

وأيضاً ضحكة كيت ميدلتون لم تكن طبيعية ،فقبل ضحكها نظرت إلى زوجها وحين رأته يضحك،ابتسمت،ووسعت ابتسامتها بعده وبدأت بالتصفيق بطريقة لا يبدو عليها تعابير المتعة الحقيقية.

وقد حقق مقطع الفيديو نسبة مشاهدة قياسية في منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام.

كما حقق في ساعات قليلة أكثر من "366" ألف مشاهدة في موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" .

