مسلسل المنصة.. تحدي ينطلق من أبوظبي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2020 04:43 مساءً - ينطلق مشروع مسلسل المنصة من فكرة وتساؤل جوهري: كيف يمكن لمعلومة أن تغير مسار حياة أو مجتمع حين تخرج في الوقت المناسب. تأسس مشروع المنصة على أرض أبوظبي، من فكرة لفكر مُتقِد، وبطموح تعزيز صناعة الدراما على أعلى المستويات، وتقديم رسالة عابرة للحدود وترفع سقف التوقعات. ومنذ أشهر تدور عجلة الإنتاج في شركة فيلم جيت بالتعاون مع شركة الكلمة بأبوظبي إذ يقوم فريق الكتابة والأكاديميين الباحثين وفريق الإخراج والإنتاج على تحويل تلك الفكرة إلى دراما بمستوى عالمي.

بداية مع بلورة الفكرة وبناء النص وشخصياته وأحداثه التي يصيغها هوزان عكو أحد أبرز كتاب الدراما المعاصرين لتكون المنصة المشروع التالي له بعد نجاح تجربته في مسلسل الهيبة. ويدير العملية الفنية فريق مميز من المخرجين البارزين الذين تميزوا محليا وعالميا بالعديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية وهم : مجدي السميري ومنصور اليبهوني الظاهري والألماني رودريغو كيشنر.

قامت الشركة المنتجة ببناء وتجهيز استوديوهات تصوير خاصة بمقاييس هوليود العالمية التي تبشر بعمل ضخم يحمل الكثير من المفاجآت. حيث يقوم على العمليات الفنية بعض من أهم المختبرات والأستوديوهات بين هوليود وبريطانيا والهند ومنها مختبر " فوتو كم " الأمريكي العريق، بينما تقوم شركة “ بيغ فيلم برودكشن” ومقرها لندن بتنفيذ المؤثرات البصرية بينما تقوم استوديوهات رهمان الفائزة بجائزة الأوسكار عن فيلم : Slumdog millionaire عل تنفيذ موسيقا المسلسل.

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ويحمل مسلسل "المنصة" في قصته دراما اجتماعية تشويقية تدور أحداثها في مناطق متعددة من الشرق الأوسط، في إطار حرب المعلومات والميديا التي تؤثر على حياة البشر اليومية، بشكل جريء ومختلف لم يقدم سابقاً، وبمشاركة نجوم الصف الأول من الإمارات والوطن العربي وأمريكا وهم الممثلين: مكسيم خليل، عبد المحس النمر، أحمد الجسمي، سلوم حداد، سمر سامي، سامر إسماعيل، خالد القيش وحضور مميز للإعلامية مهيرة عبد العزيز، وياسر النيادي وسعود الكعبي ويوسف الكعبي ، لين غرة، خالد السيد، رهام قصار، يارى قاسم، شادي الصفدي ، جيني أسبر علاء الزعبي، جابر جوخدار وأدهم مرشد وناظم الزرلي وبمشاركة الممثل معتصم النهار والممثل الأمريكي دان كين المعروف بلعبه دور سوبرمان في السلسلة الأمريكية المشهورة.

الموسم الأول مكون من 12 حلقة وسيعلن عن مكان وتاريخ عرضه في وقت قريب.

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