السجن 99 عامًا لمغني راب استأجر قاتلًا للتخلص من والدته

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2020 04:43 مساءً - بعد سبع سنوات على ارتكابه جريمة مروعة بحق والدته بالاستعانة بقاتل مأجور ..أصدرت محكمة فيدرالية أميركية في شيكاغو حكمًا بالسجن لمدة 99 عامًا على مغني الراب كومان ويلسون، بعد إدانته بتهمة قتل والدته.

وأصدر القاضي في مقاطعة كوك ستانلي ساكس، حكمًا بسجن مغني الراب، الذي يُعرف أيضًا باسم "يونغ كيو سي"، 99 عامًا، كما قضى بسجن القاتل المأجور يوجين سبنسر لمدة 100 عام بتهمة قتل يولاندا هولمز، والدة كومان، في العام 2012.

وقال القاضي ساكس، وهو يحدق من مقعده في قاعة المحكمة، في كل من ويلسون، البالغ من العمر الآن 30 عامًا، وسبنسر، إنّ "الكلمة لوصف ما حدث هي قتل الابن لأمه التي أعطته كل ما يريد.

وأشار القاضي ساكس الذي أصدر الحكم الجمعة، إلى أنّ ويلسون كان في الثالثة والعشرين عمره وقت مقتل هولمز بالرصاص في شقتها في نورث سايد، حيث أمر بقتلها مستعينًا بقاتل مأجور.

وأضاف القاضي، خلال الحكم الصادر على مغني الراب، أنّ الأم هولمز أعطت ابنها كل ما يحتاجه، سيارة وعملًا، وأضاف: "يمكن القول إنها دلّلته وأفسدته، فقد أعطت كومان حياة، ولكنه ردّ لها المعروف بأن قتلها".

وأظهرت السجلات أنّ المغني سحب ما يقرب من 70 ألف دولار من حسابات والدته في الأشهر التي تلت مقتلها، وأنفق المال على الملابس المبهرجة، وعدّل سيارته حيث أضاف أجنحة على مركبته من نوع فورد موستانغ، التي اشترتها له والدته الضحية.

وفي مقطع فيديو قام ويلسون بتصويره ونشره على الإنترنت، شوهد وهو يلقي نقودًا على معجبيه ويقول إنه يعرف كيفية "رد الجميل" إليهم.

وبعد إصدار الحكم على ويلسون، سئل عما إذا كان لديه أيّ شيء يقوله قبل أن يصدر ساكس قراره النهائي، فقال: "أريد فقط أن أقول، أن لا أحد أحب أمي أكثر مني.. لقد كانت كل ما أملك.. هذا كل ما في الأمر"، وفق صحيفة "ديلي ميل".

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