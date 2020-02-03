حقيقة وفاة الفنانة المصرية منال سلامة في السعودية أثناء تأديتها العمرة

نفت الفنانة المصرية نهال عنبر الشائعات التي ترددت مؤخرا حول وفاة الفنانة منال سلامة في السعودية خلال تأديتها مناسك العمرة في السعودية. وقالت ”نهال“، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير ”إنستغرام“ :“الفنانة الجميلة منال سلامة، بخير والخبر المنتشر عنها كدب، ربنا يخليها لجوزها وأولادها“.

وكان بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا أمس صورة للفنانة منال أثناء تأديتها للعمرة، زاعمين وفاتها.

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