بالفيديو: إلهام الفضالة في عيادة التجميل مجدداً بشكل غريب وتتلقى التحذير

ظهرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة مرة جديدة أثناء وجودها في عيادة التجميل. ولفتت الأنظار بالطريقة التي تم اعتمادها لتخدير وجهها حيث جرى لفه بقطع من نايلون طبي وبدا كأنه قناع للعناية بالبشرة.

وتبين أنه تم تطبيق إجراء تجميلي جديد على وجهها مع التركيز على منطقة الذقن أو اللغلوغ وأعلى الرقبة.

وفاجأت بذلك متابعيها الذين ركزوا في تعليقاتهم على القول إنها تبالغ في الخضوع للتجميل وحذروها من أنها قد تشوه وجهها وملامحها بسبب ذلك لافتين إلى أن شكلها يبدو غريباً.

ويشار إلى أن إلهام كشفت في وقت سابق خضوعها لعملية شدّ اللغلوغ وأفادت بأنه تم إجراء العملية لها منذ ثلاثة أشهر وأن الطبيبة أعلمتها حينها بأنها لن تحصل على النتيجة التي تريد إلا بعد مرور هذه المدة. وأعربت عن شعورها التام بالرضى.

كما ظهرت مؤخراً في فيديو أظهر تغييراً كبيراً في ملامحها حيث بدا وجهها نحيفاً جداً. وأثارت بهذا استغراب الكثير من المتابعين الذين أشاروا إلى أنهم لم يتعرفوا إليها منذ النظرة الأولى وأنها تغيرت تماماً.