شاهد: ريم البارودي من داخل الحرم المكي أثناء تأديتها مناسك العمرة

نشرت الفنانة ريم البارودي، على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو لها من داخل الحرم المكي أثناء تأديتها مناسك العمرة. وعلقت على الفيديو قائلة: “اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك”، لتتلقى العديد من التعليقات التي تمنت لها عمرة مقبولة.

ونشرت مجموعة من الصور عبر خاصية الستوريز من المكة المكرمة وأبدت عن سعادتها بتواجدها في أجمل مكان بالكون. وحرصت على مشاركة متابعيها بلخظات مميزة داخل الكعبة الشريفة وهي تكرر “الله أكبر”.

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