شاهد: آل باتشينو يسقط أرضا على السجادة الحمراء بحفل بافتا

تعرض النجم العالمي آل باتشينو لموقف محرج بسقوطه على السجادة الحمراء في حفل جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام “بافتا” في نسخته الـ73، والمقام على مسرح ألبرت الملكي بلندن.

وسقط “آل باتشينو” أرضا عندما حاول صعود الدرج المؤدي للقاعة التي تستضيف الحفل، وهو ما رصدته عدسات المصورين سريعا.

وقال آل باتشينو” في تصريحات تلفزيونية عقب وصوله لحضور الحفل: “لقد كنت محظوظا باختياري من ضمن طاقم تمثيل irishman واحد من أروع الأعمال التي استمتعت بالعمل مع طاقم عمل عظيم”.

وترشح آل باتشينو لجائزة بافتا هذا العام عن دوره في فيلم “The Irishman” للمخرج مارتن سكورسيزي، الذي تصدر المركز الثاني برصيد 10 ترشيحات.

يذكر أن جميع التوقعات تصب لصالح فيلم الدراما الإنجليزي “1917” لمخرجه سام ميندز، الذي تقدم على حساب فيلمي “The Irishman” و”Marriage Story” لنواه بومباك، عقب حصده جائزة مهرجان جولدن جلوب الشهر الماضي، ما يجعله العمل المفضل لدى الأكاديمية البريطانية.

في المقابل لا تزال فرص الفيلم الكوري الجنوبي “Parasite” للمخرج بونج جون هو، قائمة ضمن حسابات الفئة المعقدة، لكن في حال فوز الأخير بجائزة أفضل فيلم أجنبي سيفقد فرصته في الحصول على جائزة أفضل فيلم.

وتحتضن قاعة “ألبيرت” الملكية، فعاليات حفل الجوائز بدورته رقم 73 لعام 2020 الجاري، وقد شهد حفل هذا العام إضافة جائزة جديدة لقائمة الجوائز للمرة الأولى هي جائز أفضل “كاست” لفيلم.

وتضم قائمة الجوائز بالحفل، 24 جائزة مختلفة، تشمل جوائز أفضل فيلم وأفضل ممثل بدور رئيسي ودور مساعد، وأفضل ممثلة بدور رئيسي ودور مساعد.

يذكر أن السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز بافتا – BAFTA، شهدت حضور النجم تارون إيجرتون وزوي كرافيتز وجيسي باكلي والمخرج سام ميندز وناعومي أكي وإيلا بالينسكا، وتتألق النجمة إميليا كلارك الملقبة بـ أم التنانين بفستان أسود مكشوف.

وكان آل باتشينو قد حصل على العديد من الجوائر والتكريم عن أدائه في التمثيل؛ من بينها جائزة الأوسكار، وجائزتين من جوائز توني، وجائزتي إيمي، وجائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام، وأربع جوائز غولدن غلوب، وجائزة المسرح العالمي، وجائزة الإنجازات مدى الحياة من معهد الفيلم الأمريكي.