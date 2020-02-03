بالفيديو: ممثلة سعودية تقع في ورطة.. لم استخدم الفيلر وهذه الإشارة تفضحها

تعرضت الممثلة السعودية يمنية الأصل ريماس منصور لموجة واسعة من السخرية بسبب فيديو نشرته على حسابها على “سناب شات” وتناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت فيه وهي تطبق على وجهها نوعاً من السيروم وتدعو المتابعات إلى القيام بالمثل مشيرة إلى أن هذا يعود بالكثير من الفوائد على البشرة.

ولفتت الانتباه بالقول إنها لم تستخدم تقنية الفيلر أثناء التصوير.

واكتشف المتابعون أنها لا تصدقهم القول وأنها لجأت إلى تلك التقنية وهو ما بدا واضحاً من خلال إشارة من تطبيق “سناب شات”.

وركزت الكثير من التعليقات على ذلك واعتبر المتابعون أنه لا داع لإخفاء عيوب البشرة لأن كل النساء يعانين منها داعين الفنانة الى توخي الصدق في التعامل مع متابعيها.

ومما جاء في التعليقات على أحد الحسابات حيث حقق الفيديو أكثر من 6 ألف مشاهدة: “شكلها ما تعرف إن يبين وحبت تقص عالناس” و”بتحطوا نفسكو بمواقف بايخة” و”اعمل نفسك ميت” و”مشكلة جيل الأربعين مسوين إننا معكم في الجو وهم من جنبها”.