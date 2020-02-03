الموت يُفجع سعاد عبد الله.. والفنانة الكويتية تنفذ الوصية

فُجعت الفنانة الكويتية سعاد عبد الله بوفاة شقيقها الوحيد “سالم عبد الله الحمد”، في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حسبما أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد من خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها على موقع “تويتر”، مقدمة التعازي للفنانة الكويتية وشقيقتها الإعلامية أمل عبد الله.

وأوضحت فجر السعيد، أن الفنانة سعاد عبد الله وأولادها غادروا الأراضي الكويتية، واتجهوا إلى أمريكا لتنفيذ وصية شقيقها الراحل بإنهاء مراسم دفنه في أمريكا بناء على طلبه قبل الوفاة.

وقالت السعيد في تغريدتها: “خالص العزاء للإعلامية القديرة الأستاذة #أمل_عبد الله والفنانة الأسطورة #سعاد_عبد الله بوفاة أخيهم الوحيد سالم عبدالله الحمد في أمريكا”.

وأضافت قائلة: “ولقد غادرت أم طلال وأولادها لحضور مراسم الدفان بناء على طلب الفقيد أن يدفن هناك، إنا لله وإنا إليه راجعون والله يصبركم على فراقه”

وكان آخر ظهور للفنانة الكويتية سعاد عبد الله من خلال مداخلة هاتفية أجرتها أسرة برنامج “عالسيف” خلال حلقة عُرضت قبل أسبوع، وكان ضيفها الفنان الكويتي إبراهيم الصلال، وقالت: “في الأيام الخوالي من الجيل الذهبي كان الوضع في الوسط الفني مختلفًا تمامًا”.

وأوضحت عبد الله أن الفنان إبراهيم الصلال علَمٌ من الرعيل الأول الذين شكلوا الحركة الفنية في تاريخ الكويت، موضحة أنها تحن لهذه الفترة من الزمن.

واستطردت الفنانة الكويتية قائلة، إن الحب للعمل دفع هذا الجيل للإخلاص مبينة: “كنا أسرة ونحن لهذا الزمن وأول عمل جمعني بإبراهيم الصلال ومريم غضبان في عرض مسرحي بعنوان (فوضى) والتي لازالت حبيسة الأدراج ونتمنى أن يفك أسرها”.