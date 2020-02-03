محمود إمام للوفد: مخرج "في كل أسبوع يوم جمعة" اعاد إكتشافي بشكل جديد

أعرب الفنان الشاب محمود إمام، عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسله الجديد "في كل أسبوع يوم جمعة"، الذي يعرض عبر أحد المنصات الإليكترونية على الإنترنت.
وأكد "إمام" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أنه يجسد شخصية شاب يدعى "زين" يعيش بمنطقة شعبية وهومخبر للضابظ "كريم" الذي يجسد دورة الفنان أحمد خالد صالح، وأضاف أن هذا الدور يعتبر بمثابة محطة مهمة في حياته الفنية.
ويشار إلى أن تدور احداث المسلسل حول ليلى ذات الماضي المجهول تضطر للعيش
ويذكر أن مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" بطولة منة شلبي، أسر ياسين، سوسن بدر، أحمد خالدصالح، عبدالعزيز مخيون، رشدي الشامي، محمد حاتم، عارفة عبدالرسول، مي الغيطي، شريف سلامة، خالد أنور، محمود إمام، تأليف إبراهيم عبدالمجيد، إخراج محمد شاكر خضير.
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