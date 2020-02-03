كشف الفنان أحمد عز عن فيلمه الجديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". بدأت شركة "سينرجى"، الاستعدادات والتحضيرات لفيلم "كيرة والجن" 1919، المأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد تحمل اسم "كيرة والجن"، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، والذى يجسدان شخصيات "كيرة والجن" بحسب الرواية، من إخراج مروان حامد. أحمد مراد تحمل اسم "كيرة والجن"، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، والذى يجسدان شخصيات "كيرة والجن" بحسب الرواية، من إخراج مروان حامد. ويذكر ان أخر أعمال الفنان أحمد عز, فيلم "ولاد رزق", يشاركه العمل نخبة من الفنانين, وهم:" عمرو يوسف, أحمد الفيشاوي, كريم قاسم, أحمد داوود, غادة عادل ", من اخراج: طارق العريان, وتأليف: صلاح الجهيني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحمد عز يكشف عن اسم فيلمه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.