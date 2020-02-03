قبل منال سلامة.. فنانون طاردتهم شائعات الوفاة

تصدرت الفنانة منال سلامة، محركات البحث اليوم الإثنين 3 فبراير 2020، بعدما تواترت أخبار حول تتدعي وفاتها.

ما دفع الفنانة نهال عنبر، لنفي هذه الأنباء عبر حسابها الشخصي مؤكدة على أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقالت سلامة خلال الفيديو على موقع "انستجرام": "أنا سعيدة بخبر موتي، علشان شوفت أصحابي اللي بيحبوني، وتلفوني مبطلش رن، وأنا عايشة أرزق".

ونقدم إليكم أهم الفنانين الذين لحقتهم أخبار الوفاة في الفترة الأخيرة، ونبدأ بالزعيم عادل إمام.

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عادل إمام

في منتصف شهر نوفمبر، انتشرت شائعات حول وفاة الفنان عادل إمام، لكن نجل

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الزعيم عادل إمام علق على ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة قائلا: "الحديث عن وفاة عادل إمام شائعات سخيفة، وليست المرة الأولى التي تطلق مثل تلك الأقاويل".

أكد نقيب الممثلين، أشرف زكي، أن أنباء وفاة عادل إمام "كذب"، مؤكدا أن الزعيم في بيته ولم يدخل أي مستشفى كما تدعي تلك الصفحات.

هادي الجيار

شائعات الوفاة طاردت الفنان هادي الجيار لكن خرج أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ليؤكد أن كل ما نُشر حول هذا الأمر غير صحيح وأكد أن

محمد فؤاد

الحالة الصحية لهادي الجيار مستقرة وليست متدهورة كما يزعم البعض.

في نهاية شهر ديسمبر، تصدر الفنان محمد فؤاد البحث في موقع "جوجل" بسبب انتشار شائعة الوفاة، لكن نقابة المهن الموسيقية نفت الخبر.

وأكد فؤاد، في أول تصريح بعد خروجه من المستشفى الذي كان يتلقى به العلاج، أنه تعرض منذ أيام قليلة إلى وعكة صحية شيدية عبارة عن ارتفاع في ضغط الدم.

حسن حسني

في نهاية شهر نوفمبر الماضي، انتشرت شائعات حول وفاة الفنان حسن حسني، لكن أشرف زكى، نقيب الممثلين نفى ذلك قال إن الخبر الذي انتشر خلال الدقائق الماضية ليس صحيحًا.

وبعد ذلك نشر حسني صورة مع الفنان محمد هنيدي وكتب فيها "مع ابنى حبيبى محمد هنيدى.. أنا الحمد لله بخير وربنا يخليكو ليا يا أحلى جمهور فى الدنيا خوفكم علي عندى بالدنيا".