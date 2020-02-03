النشطاء يحيوا الذكرى الـ45 لوفاة "أم كلثوم"

تحل اليوم الذكرى الـ45 على وفاة كوكب الشرق أم كلثوم، ومازالت أغانيها تعيش في ذاكرة الجمهور ويتوارثون محبتها جيل من بعد جيل، فما بين العشق والاشتياق والحنين والعتاب والقسوة والفراق تجد ملاذك بين كلماتها.

إقرأ أيضًا:بعد انتشار شائعة وفاتها.. معلومات لاتعرفها عن منال سلامة

وتعد أغاني أم كلثوم اختبار صعب لمن يرغب أن يثبت قوة وقدرات صوته، حيث عُرف عن "الست" كما كان يناديها الجمهور، بقوة الصوت الذي كان يهز ارجاء المسرح كافة حتى يمكنها أن تغني بدون ميكرفون، حيث يلاحظ دائما بعد الميكرفون عنها في الحفلات أثناء غنائها.

وكانت جنازة أم كلثوم من اعظم جنائز العالم حيث قُدر عدد المشيعين حوالي 8 مليون شخص ونعاها الملايين بمختلف انحاء العالم.

وبالرغم أن زمن أم كلثوم كان بعيدا عن التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر في زمننا هذا مقياس نجاح الأعمال الفنية بنسبة المشاهدات، إلا أن أغانيها التي مر عليها اكثر من نصف قرن مازالت تحتل مراكز عالية في المشاهدات والاستماع بشكل لا يصله بعض المطربين الحاليين.

إقرأ أيضًا: مكالمات هاتفية في أوقات غريبة.. أبرز النجوم الذين تم اغتيالهم بطريقة بشعة

وحرص جمهور الست من مختلف انحاء العالم ومختلف الأعمارعلى احياء ذكراها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتداولوا مقاطع من أغانيها وصور لها من مختلف الحفلات.

وقال أحد النشطاء العرب:" 3 فبرايرعام 1975 اهتزت مشاعر العرب من المُحيط إلى الخليج لقد فقدت مصر هرمها الرابع وفقد العالم العربي كوكبه المُشرق".

وفي لحظة اعتبرها احد محبيها قاسية حين تم إعلان رحيل الست وقال:"من حوالي ٤٥ سنة خرج مذيع الراديو وقال اليوم رحلت عن عالمنا السيدة أم كلثوم، إهتز الشرق الأوسط بسقوط كوكبه، وتهافت الألاف من محبينها ليشيعوا جنازتها، وذهبت وتركت لنا أعمال تحكي مسيرتها".

Advertisements

وأضاف أخر:"الصوت الذي عاش عشرات السنين وتناقلته أجيال بعد أجيال الصوت الذي ملئ الارض طربًا ونغمًا أصيلًا مخلدًا الصوت الذي أطرب كل زاوية بالأرض رحلت ولكن جمال صوتها وذكراها لم ترحل".

وغرد أحد المتابعين:"ألف رحمة ونورعلى كوكب الشرق والغرب في حياتها وبعد رحيلها تبقى أم كلثوم فنانه العرب وصوت الطرب الاصيل.. ذكرى رحيل كوكب الشرق 3/2/1975".

فيما نشر الكثيرون كلمات من مختلف أغانيها ومنها "فكروني، وألف ليلة وليلة، وهذه ليلتي"، وغيرها من روائع الست، ونشر أخرون مانشتات الصحف التي اعلنت عن خبر وفاتها وصور للجنازة بجانب ما كتبه الشعراء فيها.