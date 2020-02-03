أعلن المطرب رامي جمال عن موعد طرح البوم جديد "أنا لوحدي"خلال أيام، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". نشر رامي البوستر الدعائي للألبوم الجديد وعلق عليه: "ألبوم أنا لوحدي من إنتاج شركة نجوم ريكورد خلال أيام إن شاء الله". يذكر أن المطرب رامي يقدم بالألبوم مجموعة أغاني منها الأغنية الرئيسية "أنا لوحدي"، كلمات الشاعر محمد عاطف، و"بيهم كلهم" كلمات أحمد المالكي، و"تسد النفس"كلمات جمال الخولي، ووزع الأغاني الـ 3 وسام عبدالمنعم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رامي جمال يعلن موعد طرح "أنا لوحدي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.