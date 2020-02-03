مها المروش تبدأ تصوير "رحلة صعبة" أخر شهر فبراير

أكدت الإعلامية مها المروش أنها تستعد لتصوير دورها في المسلسل السوري "رحلة صعبة" الذي انضمت له أخيرًا وتسعي الشركة المنتجة على تجهيز باقي أبطالهبصفة نهائية والإعلان عن تفاصيل المسلسل خلال أيام وتحدد ميعاد تصويره في أخر شهر فبراير.
أضافت: اشتغلت على الدور وشكله الخارجي مع المخرج محمد نبيه خصوصًا أنها أولي تجاربي التمثيلية على مدار أسبوعين حيث أقدم دور فتاة ارستقراطية تدعي"ندي" تغادر البلاد في ظروف غامضة وتتعرض للمشاكل بعد ملاحقة خطيبها لها.
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