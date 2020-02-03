أحيا الثنائي اللبناني وائل كافوري ونوال الزغبي حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء أمس الأحد، ضمن سلسلة حفلات جزيرة كنكون بالمكسيك، وأشعل المسرح بأغنية" مين حبيبي أنا".
شاركت الفنانة نوال الجمهور بمقطع فيديو من الحفل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
علقت "الزغبي" على الفيديو قائلة:"أنت اللي بحبه أنا ليلة من العمر مع ملك الرومانسية وائل كافوري"، وتفاعل الجمهور مع الأغنية.
يشار إلى أن أغنية "مين حبيبي أنا" من الأغاني التي لاتنسى الذي قدمها الثنائي وصدرت عام 1995، تأليف ميشيل جحا،لحنها جوزيف جحا.
يذكر أن المطربة نوال الزغبي تستعد لطرح أغنية جديدة مع شركة روتانا، كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حفلهما في المكسيك.. نوال الزغبي لـ وائل كافوري: أنت اللي بحبه أنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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