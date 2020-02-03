شاكيرا تطلق "زغرودة" خلال ال سوبر بول مع جينيفر لوبيز

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع اتلواصل الإجتماعي فيديو يظهر النجمة العالمية من أصول لبنان ​شاكيرا​ وهي تطلق "زغرودة" أثناء تصوير أحد من الجمهور لها في حفل "السوبر بول" يوم أمس.

ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الإجتماعي.

وكانت شاكيرا قد غنت برفقة ​جينيفر لوبيز​ في الحفل الذي أقيم خلال فترة الاستراحة، في المباراة النهائية لمسابقة "سوبر بول".

وإنها المرة الأاولى التي تلتقي فيها جينيفر لوبيز بشاكيرا في حفل غنائي.

وغنت شاكيرا "She Wolf" و"Whenever Wherever"، ثم غنت جينيفر عددا من أغنياتها البارزة منها "Waiting for Tonight"، ثم رقصت على العامود، الامر الذي ذكر الجمهور بدورها في أحدث أفلامها السينمائية "Hustlers".

جينيفر غطت نفسها بعلم بورتوريكو والولايات المتحدة تعبيراً عن فخرها بجذورها اللاتينية.

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