الأمير وليام وكايت ميدلتون يخطفان الأنظار..وهذه أبرز إطلالات الثنائيان في البافتا

ميرنا وليد - بيروت - أقيم يوم أمس حفل الأكاديمية البريطانية لفنون الأفلام والتلفزيون (BAFTA) وهي منظمة خيرية في المملكة المتحدة تقيم جوائز سنوية تكرم فيها الأعمال المبدعة في مجال السينما والتلفزيون والمهن التلفزيونية وألعاب الفيديو، والرسوم المتحركة.

وشهدت السجادة الحمراء في الحفل في قاعة ألبرت هول في لندن، العديد من إطلالات الثنائيات لا سيما أهمها الأمير وليام وكايت ميدلتون التي ختارت فستان ألكسندر ماكوين.

وإنها ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها كايت هذا الفستان بل ارتدته سابقاً خلال زيارتها لماليزيا عام 2012.

كما حضر تدريجياً بالصور أدناه :

تارون ادغرتون وحبيبته ايميلي توماس.

ديرموت أوليري ودي كوبنغ أوليري الذين ينتظران طفلهما الأول.

هيو غرانت وأما ابرستين

بيكسي لوت وخطيبها أوليفر تشيشاير

غريتا غيرويغ ونوا بومباتش

ليزا مارشل ومارك سترونغ

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