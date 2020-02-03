خاص الفن-هذا ما تمنته عهد ديب في عيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - خلال اليومين الماضيين، تلقت الممثلة السورية ​عهد ديب​ عشرات التهاني من زملائها وأصدقائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد ميلادها.

وفي حديثها لموقع "الفن" كشفت عن أمنيات بسيطة لعامها الجديد فقالت: "أتمنى أن يعم الخير والأمان على كافة رجاء سورية".

وأضافت: "وأتمنى أن يكون العام القادم جميل، وأن ينتهي فصل الشتاء البارد والمظلم، لأنني بطبعي أعشق الصيف وأجوائه".

درامياً، تطل عهد ديب في أربعة أعمال خلال الموسم الرمضاني هي "الجوكر" و"حارس القدس" و"صقار" و"أولاد الشر"، في وقت تستعد فيه لفيلم سينمائي مع المخرج مالك محمد.

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