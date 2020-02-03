محاكمة عاجلة لـ حمو بيكا بعد تهديده وشتمه هاني شاكر

ميرنا وليد - بيروت - أحالت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، الفنان المصري ​حمو بيكا​ إلى محكمة جنح الدخيلة، وتحديد جلسة عاجلة بتاريخ 15 شباط/فبراير الحالي، لمحاكمته بتهمة سب وقذف نقيب الموسيقيين، الفنان المصري ​هاني شاكر​، داخل مقر نقابة المهن الموسيقية.

ووجّهت النيابة إتهامات لبيكا، بإقتحام منشأة عامة "مقر نقابة المهن الموسيقية"، والتحريض والتخريب، والتعدي بالألفاظ على موظف شخصية عامة "نقيب الموسيقيين"، والسب والقذف.

وكان شاكر قد تقدّم ببلاغ إلى نيابة الدخيلة بالإسكندرية، طالب فيه بمحاكمة بيكا، لقيامه بمهاجمة مقر نقابة المهن الموسيقية وتهديد كل من فيها، والتعدي بالسب والقذف عليه وتهديده.

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