ميرنا وليد - بيروت - حكمت محكمة أميركية على مغني الراب الأميركي ​كومان ويلسون​، والمعروف بإسم "يونغ كيو سي"، بالسجن لمدة 99 عاماً، بتهمة قتل والدته يولاندا هولمز.

وجاء في الحكم أن النجم تعاون لقتل والدته في العام 2012 مع قاتل مأجور يدعى يوجين سبنسر، وأن الأخير يواجه حكماً بالسجن لمدة 100 عام.

ونقلت صحيفة Chicago Sun Times عن القاضي قوله إن الإبن كان في الـ 23 من عمره عند الاقدام على هذه الفعلة، لافتاً إلى أنه أطلق عليها الرصاص أثناء وجودها في منزلها بواسطة القاتل المستأجر.

وأظهرت التحريات في وقت سابق أن ويلسون أخذ من حسابات والدته المصرفية مبلغاً ضخماً، يصل إلى أكثر من 70 ألف دولار، مع الإشارة إلى أنه فعل ذلك بعد موتها، وتبين أنه أنفقها على مظهره وسيارته الفاخرة التي إشترتها له بنفسها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكم على مغني راب أميركي بالسجن 99 عاماً بتهمة قتل والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.