خاص الفن- جويل بدر تكشف حقيقة وفاة سوزي بمرض الإيدز

ميرنا وليد - بيروت - بعد الضجة الكبيرة التي أُثيرت حول سبب وفاة سوزي، وما أشيع عن منع دفنها، كشفت الفنانة ​جويل بدر​ لموقع "الفن"، أن كل الأخبار التي إنتشرت عن هذين الموضوعين غير صحيحة.

وأكدت بدر أن سوزي لم تمت بسبب مرض الأيدز كما أشيع، كما أنه وخلال دفنها حصل سوء تفاهم، كونها "SHEMALE" وليست متحولة جنسياً، فتم رفض دفنها في مقبرة شاتيلا، ودفنة في مقبرة بئر حسن.

وأضافت بدر، أنه حضر الدفن فقط جمعية حقوق الإنسان، ولم يحضر أي جمعية أخرى، سواءً لها علاقة بحقوق المثليين أم غيرها، مؤكدةً أنها هي من تكفلت بكل مصاريف الدفن والعزاء.

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