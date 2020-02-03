ميرنا وليد - بيروت - لم تتوقف الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عن توجيه النقد لمواقف بعض المسؤولين والسياسيين في لبنان، إلى جانب دعمها وتحفيزها للمتظاهرين في الأستمرار، من أجل تحقيق مكتسباتهم المشروعة بتوفير حياة كريمة.

وكتبت إليسا في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم فالمصيبة أكبر.. بعض الناس اللي ما حققت شي بحياتها مفكرة بجهلها قادرة تثبت نفسها، ومش عارفة إنها بتخرب وطن لمجرد إنها بتسوّق لفكر الغنم.. يا حرام شو في جهل بمجتمعنا غنم غنم غنم".

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كانت هذه تفاصيل خبر إليسا: الناس مفكرة بجهلها قادرة تثبت نفسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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