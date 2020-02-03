لطيفة تطرح كليب أغنيتها الجديدة "قلاب"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة التونسية ​لطيفة​ فيديو كليب أغنيتها الجديدة "قلاب" والتي هي من ألبومها الجديد "أقوى واحدة"، عبر "يوتيوب"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان مدين، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

وكانت طرحت لطيفة قبلها 3 أغنسات من الألبوم، هي "أخبروني"، "شاغلني" و"في الأحلام"، وهو يضم ١٤ أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرزهم أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين،مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

وقالت لطيفة في تصريحات صحفية أنها قررت في هذا الألبوم التعاون مع أجيال مختلفة، حتى يضم الألبوم أغاني بأفكار متنوعة تتناسب مع كل الأجيال، وسيتم توزيع الألبوم في العالم.



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