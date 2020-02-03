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شاهد .. الظهور الأول للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بعد أزمته الصحية

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 3 فبراير 2020 03:53 مساءً - نشر ” عمر مبارك ” حفيد الرئيس المصري الأسبق ” محمد حسني مبارك ” عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له تجمعه بجده حسني مبارك .

حيث ظهر عمر في الصورة وهو يقبل رأس جده في الظهور الأول له بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا وأجرى على إثرها عملية جراحية في مستشفى الجلاء العسكري .

وكتب عمر علاء مبارك في تعليقه على الصورة قائلا : ” كل الحب والتقدير ” .

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وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصورة وانهالت التعليقات التي تعبر عن الحب والتقدير للرئيس المصريين الأسبق والدعوات التي تتمنى له الشفاء ودوام الصحة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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