كتب امير فتحي في الاثنين 3 فبراير 2020 03:53 مساءً - نشر ” عمر مبارك ” حفيد الرئيس المصري الأسبق ” محمد حسني مبارك ” عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له تجمعه بجده حسني مبارك .
حيث ظهر عمر في الصورة وهو يقبل رأس جده في الظهور الأول له بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا وأجرى على إثرها عملية جراحية في مستشفى الجلاء العسكري .
وكتب عمر علاء مبارك في تعليقه على الصورة قائلا : ” كل الحب والتقدير ” .
وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصورة وانهالت التعليقات التي تعبر عن الحب والتقدير للرئيس المصريين الأسبق والدعوات التي تتمنى له الشفاء ودوام الصحة .
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. الظهور الأول للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بعد أزمته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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