علاقات عاطفية بين النجوم حيرت الجمهور.. أصالة وطبيبها آخرها! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

راج مؤخرا العديد من الأنباء التي تحدثت عن دخول عدد من نجوم الفن بعلاقات حب جديدة أحدثت تفاعلا واسعا بين الجمهور، بعض هذه الشائعات حسم أمرها وأخرى بقيت غامضة حتى الآن.

وكانت آخر الشائعات؛ دخول الفنانة السورية أصالة نصري بقصة حب مع طبيب التجميل الخاص بها فادي نصر، وكثر الحديث عن الموضوع بسبب تداول العديد من الصور التي أظهرت الثنائي في حالة انسجام تام، إضافة إلى تغزل الفنانة بطبيبها فقالت:" هو الفنان الدكتور الصديق الّلي مسؤول عن مظهري وهو اللطيف الذي أشتكي له مما يزعجني بمرآتي، فيصالحني عليها بمنتهى النعومه وببساطه #دفادي_نصر".

لكن الطبيب خرج عن صمته وأكد أن حديث الجمهور بشأن علاقته بأصالة عار عن الصحة، وعلاقتهما لا تتعدى حدود الصداقة، كما أن الفنانة مقربة من أسرته.

كذلك أشغلت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز الجمهور بعد الحديث عن دخولها بقصة حب مع الفنان أحمد العوضي. البداية كانت عندما ظهر الثنائي في عيد ميلاد الأولى الـ 40 بشكل لافت وسط تساؤلات المتابعين.

النجمان لم يؤكدا أو ينفيا الأمر وسط حيرة الجمهور، لكن أحمد العوضي عزز من حديثهما عندما نشر صورة لنجمة عالمية شبيهة الملامح بياسمين عبد العزيز علق عليها:" هذا هو ذوقي" ليشير البعض إلى ارتباطهما.

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بدورهما أحدثت النجمة الشابة منة عرفة واليوتيوبر الشهير علي الغزلان ضجة بين الجمهور نظرا لظهورهما الدائم مؤخرا مع بعضهما، والتقاطهما الصور في أكثر من مناسبة، حتى قال متابعون إنهما قد خطبا سرا ولا يريدان إعلان الأمر في الوقت الحالي.

وما عزز من دخول النجمين بقصة حب هي تعليقات منة عرفة على صورهما فكتبت على إحداها:" الأفضل على الإطلاق"، وأضافت في أخرى:" بهوايا.. انت قاعد معايا".

وبعد تساؤلات الجمهور أكدت منة عرفة أن الغزلان صديق مقرب جدا بالنسبة لها، لكن العديد من المتابعين طالبوا الثنائي بحسم الأمر.

أما بالنسبة للنجمين حسن الرداد ومايا دياب، فهما أيضا قد انتشرت الأنباء حول دخولهما في علاقة حب بسبب ظهورهما المتكرر وهما في حالة انسجام تام، وتحديدا في كواليس مسرحية "لوكاندة الأوباش"، لكن الرداد نفى هذه الأنباء جملة وتفصيلا، كما نفى شائعة انفصاله عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.