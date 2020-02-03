سلمى رشيد تفتتح ليالي مهرجان Magical Wedding في كازابلانكا

تستعد الفنانة المغربية سلمى رشيد، لإحياء حفل افتتاح مهرجان "ماجيكال ويدينج Magical Wedding"، عبر سهرة غنائية في مدينة كازابلانكا المغربية، بفندق فيلا بلازا كاليفورنيا، وذلك مساء الخميس 6 فبراير.

وتعقب هذه الإطلالة استحواذها مؤخرا، على لقب أفضل مطربة مغربية وعربية لعام 2019، خلال فعاليات مهرجان كازا ارت، الذي شهد تكريم عدد من النجوم العرب والمغاربة، منهم محمد حماقي، وزينة، وإيهاب أمير، وزكريا الغفولي.

سلمى رشيد، من أبرز الأصوات المغربية حاليا، اشتهرت بتجربتها اللافتة فيما مضى في برنامج المواهب "أراب آيدول"، لتأسر الجمهور العربي سريعًا بأغنياتها العاطفية، مثل "سمعني نبضك" و"إحساس".

على صعيد آخر، خاضت مؤخرا تجربتها الأولى في عالم الأمومة، بطفلها "يانيس"، وهو الاسم الذي يعني "القريب للقلب" باللغة الأمازيغية، ولم يمنعها الحمل من مزاولة ما تحب حيث قامت بإحياء عدة حفلات غنائية في المغرب في أواخر شهور الحمل، وقررت متابعة جمهورها تجربتها أولاً بأول بصور شبه يومية على منصات السوشيال ميديا تحاكي مغامرة الأمومة، رغم صغر سنها ورغم كونها في بدايات مشوارها الفني، مع انشغالها حاليًا لاستكمال دراستها في مجال الهندسة المعمارية.

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فيما تحضر حاليًا لمشروع أغنية جديدة تتغنى بها باللهجة المصرية.

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