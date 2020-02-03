محمد رمضان يشارك الجمهور صورته مع نجله

القاهرة – لايف ستايل
اعتاد الفنان محمد رمضان، على مشاركة متابعيه بالصور والفيديوهات، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع انستغرام، صورتين ظهر في إحداهما بصحبة نجله علي، فيما ظهر الأخير في الصورة الثانية بمفرده،وعلق عليهما معربًا عن حبه الشديد له، وقربه منه، إذ كتب: "ابني وصديقي".
يُذكر أن محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله الجديد "البرنس"، الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي. بطولة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين.
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