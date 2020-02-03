شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات لـ بيونسيه وزوجها لعدم وقوفهما أثناء عزف النشيد الوطني..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت المطربة العالمية بيونسيه وزوجها المطرب العالمي Jay-Z، للكثير من الانتقادات من قبل عدد كبيرمن الحاضرين داخل ملعب Hard Rock، لحضور احتفالية Super Bowl halftime show، بسبب عدم وقوفهما أثناء عزف النشيد الوطني للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تصريحات نقلتها مجلة TMZ، للمطرب العالمي Jay-Z، أكد فيها إن عدم وقوفه أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي يرجع للتضامن مع كولن كايبرنيك، صاحب الواقعة الشهير بعدم وقوفه أثناء الأناشيد الوطنية قبل المباريات للاحتجاج على مقتل الأمريكية من أصل أفريقي غير المسلحين على أيدي الشرطة وغيرها من المنظمات الاجتماعية في عدم مساواتها للأمريكيين.

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بيونسيه وزوجها جاي زي

وقال جاي زي، أحد المنتجين المشاركين في العرض الذي اقيم أمس وافتتحته المطربة العالمية جنيفر لوبيز والمطربة العالمية شاكيرا، أنه أحد أكبر الداعمين والمؤيدين لأفكار كولن كايبرنيك في مواجهة العنف ضد الأمريكيين أصحاب البشرة السمراء، مضيفاً بأنه بالرغم من اهتمامه بالدوري الأمريكي إلا أنه من أشد المؤيدين لمحاربة عدم المساواة.

يشارإلى أن بيونسيه أطلقت علامتها الخاصة بالملابس الرياضية Ivy Park للمرة الأولى فى أكتوبر 2014، وفى عام 2016 اقتحمت العلامة مجال الأزياء الرياضة. واختارت بيونسيه اسم العلامة Ivy park ليحمل جزءًا من اسم ابنتها "بلو ايفى".

وكانت بيونسيه بدأت الترويج لمجموعة الأزياء الرياضية الجديدة فى ديسمبر الماضى، حيث نشرت عدة صور على انستجرام دونت فيها اسم خط الأزياء على أسنانها وأذنيها وضفائر شعرها باستخدام إكسسوارات مميزة فى طريقة مبتكرة للغاية للدعاية للعلامة التجارية.