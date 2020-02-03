شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يظهر مع أحفاد الزعيم عادل إمام ويغنى "بم بم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم محمد رمضان، فيديو على حالته الخاصة بموقع "انستجرام"، اليوم الاثنين، مع أحفاد الزعيم عادل إمام، وغنى الفنان محمد رمضان جزء من أغنية "بم بم" مع أحد حفيدات الزعيم بعد أن قبل رأسها، وعلق على الفيديو قائلا: "ربنا يحفظكم ويحميكم يا أحفاد الزعيم"، وحققت أغنية "رايحين نسهر"، أكثر من 30 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، منذ طرحها يوم 1 يناير الماضي وحتى الان.

ويصور الفنان محمد رمضان هذه الأيام مشاهده فى مسلسل "البرنس" الذى يلعب فيه دور البطولة، والمقرر المنافسة به فى رمضان المقبل، وخلال الحلقات الأولى من المسلسل وتحديدا الحلقة الثانية، يفقد محمد رمضان والده ويجسد دوره الفنان عبد العزيز مخيون، ليكمل رمضان بقية الحلقات يتيمًا ، ويعمل ويجتهد من أجل أخوته.



محمد رمضان وحفيدة عادل امام

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وبعد وفاة والد رمضان - عبد العزيز مخيون - يحاول صديقه عم جلال - الفنان علاء زينهم - التخفيف من ألمه وأن يحل محل والده المتوفى، إذ كان يعمل معه فى ورشة السمكرة لمدة 40 عاما، فتحدث صراعات كثيرة خلال الأحداث ليلعب عم جلال دور الموجه والناصح لرمضان ويصارحه بأخطائه.



احفاد عادل امام

ويضم المسلسل نخبة كبيرة من النجوم، منهم محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

مسلسل «البرنس» تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.