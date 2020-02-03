شكرا لقرائتكم خبر عن بزغروطة ورقصة.. شاكيرا تعود لأصلها في حفل سوبر بول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص النجمة الكولومبية شاكيرا أن تعبر فى حفلاتها دائما عن أصولها العربية سواء بأداء رقصات شرقية أو أداء بعض الكلمات على ألحان عربية، وكان أخرها ما قدمته فى حفل "سوبر بول" بإطلاق "زغروطة" و أداء رقصة على الطبلة والمزمار الشرقي.

وأحيت النجمتين شاكيرا و جينيفر لوبيز حفل سوبر بول، وهي أضخم مباريات كرة القدم الأمريكية على مدار العام لأول مرة معاً في ليلة تاريخية قدما بها عروض راقصة، كما قدمت شاكيرا وصلة رقص شرقية كعادتها فى حفلاتها.

واشتركا الثنائى معاً لأول مرة في عرض منتصف الوقت، والذي جاء دعماً للمجتمع اللاتيني من خلال تواجد نجمتين من أصول لاتينية لأول مرة في حفلات سوبر بول وكذلك من خلال الاستعراضات ورسائل الحفل.

ومن مفاجآت حفل "سوبر بول 2020 " مشاركة ايمي ماربيل ابنة جينيفر لوبيز في العرض بجانب والدتها، وكذلك احتفال شاكيرا بعيد ميلادها الذي يتزامن مع الحفل وقالت إن ذلك الحدث يعتبر أفضل هدية في عيد ميلادها وان اللاتينيين صنعوا التاريخ في حفل الليلة بسوبر بول.

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وأقيم الحفل على ملعب إستاد "هارد روك" في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، وتابعها أكثر من مئة مليون مشاهد في الولايات المتحدة الأميركية وحدها:

وسوبر بول هي مباراة كرة القدم الأميركية السوبرالتي تجرى بين الفريقين الفائزين من تصفيات AFC وNFC، وهما كانساس سيتي تشيفز وسان فرانسيسكو 49. وحصل الفائزعلى بطولة الدوري والكأس التي تسمى "السوبر بول".

وتعد هذه المباراة المناسبة الرياضية الأكبر في الولايات المتحدة، وتشكل مهرجانا رياضيا ضخما يدرأرباحا بملايين الدولارات على المتاجر والأعمال في الولاية التي تقام فيها المباراة.