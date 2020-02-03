شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يبدأ ندوته بمعرض الكتاب بمشاهدة فيلم عن تاريخ الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت ندوة الفنان محمد صبحي بجناح الازهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب والتي تحمل عنوان " الفن وأثره علي ثقافة المجتمع " بعرض قدمه أحمد كامل عضو اللجنة التنسيقية بجناح الأزهر عن تاريخ الازهر كمؤسسة عالمية وتاثيره الداخلي والخارجي وأبرزعلمائه ودوره التاريخي والوطني، ونال هذا العرض إعجاب النجم محمد صبحي الذي أكد علي قيمة وأهمية الأزهر ثم تحدث عن قيمة وأهمية الفن ومدي تأثيره علي المجتمع قائلا : أنا أراعي في فني القيم والاخلاق والكوميديا لا تعني الاسفاف .

يذكر إن الفنان محمد صبحي يعرض حاليا مسرحية "خيبتنا" من تأليفه وإخراجه وبطولته بمشاركة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات ميرنا زكرى وعبير فاروق وربيعة رفيع والوجه الجديد حازم القاضى.

تتناول مسرحية "خيبتنا" ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.

"خيبتنا" مسرحية صريحة فيها دعوة لقراءة التاريخ ومعرفة الماضى لرسم المستقبل بطاقة إيجابية عالية، لأن الإنسان بدون وطن يصبح مشتتا، لأننا نجاة للوطن والوطن لنا نجاة".