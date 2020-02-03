شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: أجريت عملية قسطرة بسيطة وأعود لمنزلي اليوم والحمد لله أنا بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكر المخرج الكبير خالد جلال كل من حاول الاطمئنان عليه سواء بالاتصال أو بكتابة بوست علي السوشيال ميديا موضحا عبر ”الخليج 365” حالته قائلا: "الحمد لله حالتي جيدة وساعود لمنزلى اليوم بعد اجرائي عملية بسيطة هي عملية قسطرة"، مضيفاً :"لم أرد أن يقلق أحد عليّ ولذلك قررت اجراء تلك العملية البسيطة في هدوء ولذلك اشكر الجميع علي قلقهم ولكني الحمد لله بصحة جيدة جدا.

ونفى خالد جلال صباح اليوم لـ"الخليج 365" تعرضه لأي أزمات قلبية نقل على إثرها للمستشفي عن طريق الإسعاف كما نشر أحد المواقع وقال لليوم السابع أنه هو من توجه صباح اليوم إلي إحدى المستشفيات لإجراء فحوصات عادية وذهب بسيارته الخاصة وليس سيارة الاسعاف كما كتب المواقع

عن حالته قائلا: شعرت بإرهاق نتيجة ضغط العمل واخراجي لاحتفالات الشرطة الأخيرة وشعرت بارتفاع في ضغط الدم فتوجهت للمستشفى من أجل الاطمئنان وكنت أمس في مكتبي بقطاع الإنتاج الثقافي اباشر عملي وقريبا جدا سأقدم موسم جديد من العرض المسرحي "سينما مصر".

"سينما مصر" عرض تخرج الدفعة الثانية " قسم تمثيل" بمركز الإبداع الفنى والتى يستحضر فيها المخرج خالد جلال تاريخ مصرالسينمائى عبر مشاهد مختلفة من روائع الأفلام المصرية لكبارالنجوم ويقدم تلك المشاهد فنانون صاعدون بقوة يمتلكون مواهب متعددة في التمثيل والغناء والرقص وكل فنون الآداء.

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