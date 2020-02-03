شكرا لقرائتكم خبر عن بنت نكتة وصاروخ إيفيهات..مواقف ضاحكة لكوكب الشرق أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تقتصر عبقرية كوكب الشرق أم كلثوم التى تحل ذكرى وفاتها اليوم الموافق 3 فبراير على صوتها وحنجرتها المعجزة ولكن كانت ثومة تتمتع بذكاء حاد وسرعة بديهة وخفة ظل لم تتوفر لغيرها، وتناقل الكثيرون العديد من المواقف الضاحكة عن كوكب الشرق تبرز سرعة بديهتها وذكائها، وتؤكد أنها بنت نكتة وصاروخ إيفيهات.

ومن بين هذه المواقف ما نشرته مجلة الكواكب فى عدد نادر صدر فى 15 يناير 1957 تحت عنوان " اضحك مع ثومة"

وذكرت المجلة أن أم كلثوم كانت تغنى فى إحدى المرات بسينما ريفولى حتى وصلت فى غنائها إلى الثلث الأول من أغنية "أهل الهوى ياليل" ، وبينما المستمعون مندمجون معها اقتحم الصالة الصحفى صالح البهنساوى المحرر بالأهرام واتجه إلى مقعده فى الصفوف الأولى بسرعة صحبتها ضوضاء لفتت أنظارالجميع، وكأنه بهذا الإسراع أراد أن يعتذرعن تأخره لأم كلثوم التى تكره أن يحضر أحد حفلتها بعد بدء الغناء، ولاحظت أم كلثوم ماحدث وأرادت أن تعاقب البهنساوى عقابا فوريا.

وكان البهنساوى قصير القامة فانتهزت أم كلثوم الفرصة وراحت تسخر منه بطريقتها أثناء غنائها للمقطع الذى تغنى فيه:" يطولوك ياليل ويقصرروك ياليل " وكلما وصلت إلى عبارة ويقصروك ياليل ألقتها بطريقة خاصة وهى تنظرإلى البهنساوى الذى قبع فى مقعده وكاد يختفى من نظرات الحاضرين وسخرية أم كلثوم، وأطالت أم كلثوم فى عقابها للبهنساوى حتى صاح أحد المستمعين:" حا يقصرأكتر من كدة "

وخلال فترة الاستراحة فى إحدى الحفلات جلست أم كلثوم فى غرفتها بمسرح الأزبكية تستقبل بعض من أصدقائها المعجبين، وعاتبها أحدهم على أنها لم تسأل عنه أثناء مرضه، وكان بدينا بشكل لافت فنظرت له ثومة وضحكت قائلة :" اعذرنى هاسأل عن مين ولا مين"

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وفى أحد أيام تصوير فيلم "عايدة" الذى قامت ببطولته كوكب الشرق تأخر العمل حتى وقت متأخر من الليل وكانت أم كلثوم واقفة تحت وهج الأضواء تنتظر استئناف التصوير، حتى أصابها الضيق فسألت مصور الفيلم محمد عبدالعظيم عن سبب التوقف فأجاب :" أنا بعت أجيب البيبى من المخزن"، وكان البيبى فى لغة مصورى السينما عبارة عن مصباح كهربائى صغير يستخدم فى تسليط الضوء على وجه الممثل، فردت أم كلثوم: بلاش وقوف بقى ده مجايب البيبى فيها تسعة أشهر"، فضحك الجميع.

ولما جاء المصور بالبيبى ظل يحركه مرة إلى اليمين ومرة إلى اليسار ويقدمه ويؤخره حتى يضبط الإضاءة على وجه أم كلثوم ، فقالت له كوكب الشرق:" وليه الغلب ده كله ياعبدالعظيم ماتجيب البيبى ده على حجرى أحسن"

ومن بين النكات الشهيرة عن أم كلثوم عندما أهداها أحد الأمراء ساعة يد صغيرة الحجم ورقيقة جدا، وما إن فتحت العلبة وشاهدت الساعة حتى قالت: “اللى يشوفها ما يقولش ساعة،إنما يقول ثانية"

وذات مرة أقبل زميل لكوكب الشرق طويل القامة وفي يده صندوقان ملفوفان، وفتح أحدهما وفيه حذاء جديد، فقالت له أم كلثوم: "مبروك على الأرض".

وحينما فتح الصندوق الثاني، فإذا به طربوش جديد، فنظرت إليه أم كلثوم وهو يضع الطربوش على رأسه معجبًا به، فضحكت وقالت: "مبروك عالسقف"