شكرا لقرائتكم خبر عن خواكين فينيكس يحرج القائمين على حفل BAFTA ويحظى بتصفيق حار.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الممثل العالمي خواكين فينيكس، محاربة العنصرية داخل عالم السينما، بعد اقصاء الممثلين أصحاب البشرة السمراء من الحصول علي الجوائز والتتويج بها، وفي كلمته اثناء حضوره لحفل توزيع جوائز الـ BAFTA لعام 2020. قرر فيها مهاجمة القائمين على الحفل، قال فينيكس الفائز بجائزة أفضل ممثل في "أعتقد أننا نبعث برسالة واضحة جدًا إلى الأشخاص أصحاب البشرة السمراء، بأنكم غير مرحب بهم هنا، أعتقد أن هذه هي الرسالة التي نرسلها إلى أشخاص ساهموا كثيرًا في صناعة عدد كبير من عالم السينما "، مضيفاً "لا أعتقد أن أي شخص من أصحاب البشرة السمراء يريد الحصول على معاملة تفضيلية، على الرغم أن هذا هو ما نقدمه لأنفسنا كل عام، هم فقط يريدون أن يتم الاعتراف بهم وتقديرهم واحترامهم لعملهم".وحظي فينيكس بتصفيق حار من الجمهور

وتابع الجوكر في كلمته قائلاً " أشعر بالخزي ايضاَ بأنني جزء من تلك المشكلة الكبيرة، ولكني أفعل ما بوسعي للم شمل هؤلاء الكبار لصفوفنا كل عام لكي يتمكنوا من المنافسة بنزاهة، علينا فعل هذ العمل الشاق لتجنب تلك العنصرية النظامية أكثر وأكثر، وأعتقد ان من واجبنا كأشخاص عاشوا في تلك الفترة مواجهة هذة العنصرية"

Advertisements

شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا حضور كل من سكارليت جوهانسون وتشارليز ثيرون ومارجو روبي ورينيه زيلويجر وظهرن بإطلالات جميلة، فيما حضرت أيضا روني مارا و كايتلين ديفير و ديزي ريدلي و آدم درايفر و جورج ماكاي و دين-تشارلز تشابمان.

وشهدت قائمة الأفلام المرشحة لجوائز البافتا، BAFTA لعام 2020 منافسة شديدة بين العديد من الأفلام السينمائية المتميزة، حيث تضم القائمة 11 ترشيحًا من نصيب فيلم الجوكر و10 ترشيحات لكل من The Irishman وهو الفيلم المستوحى أحداثه من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك فى بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشى، وثالثهم هو روبرت دى نيرو الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزى.