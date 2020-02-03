فيديو: ابنة مريم حسين تبكي بعد دخولها السجن ووالدتها تستعطف الرأي العام

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دخلت الفنانة مريم حسين السجن، تاركةً خلفها ابنتها الصغيرة في عهدة والدتها، التي قامت باستعطاف الرّأي العام، من خلال نشر فيديو لمريم، تتحدّث فيه عن الصعوبات التي واجهتها في السنوات الأخيرة، كما أشارت الجدّة إلى حرمان الطفلة من والدتها بعد حرمانها من والدها.
فقد تحدّثت مريم عن زوجها، وإنجابها ابنتها، وتجربة طلاقها المريرة وسجن طليقها. كما تحدّثت عن معاناتها من الشائعات، وصولاً إلى النزاع بينها وبين الإعلامي صالح الجسمي، وهي أمور تسببت بخسارتها لمورد رزقها من الإعلانات كما ساهمت بإبعاد المنتجين عنها.
كما نشرت والدتها تسجيلاً صوتياً للجسمي، يقوم فيه بتهديد مريم، كما نشرت صورة لابنة مريم تبكي بسبب ابتعاد والدتها الموجودة في السّجن عنها. وطالبت أهل الخير في الإمارات التدخّل للإفراج عن ابنتها.
وقد تفاعل عدد من النجوم مع الفيديوهات التي نشرتها أم مريم، وطالبوا الجسمي شخصياً بالتدخّل لحل مشكلة مريم، لأجل ابنتها.
صالح الجسمي
فهل يستجيب الجسمي، أم تقضي مريم عقوبتها كاملة قبل أن يتم ترحيلها من الإمارات؟
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