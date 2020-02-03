حلا الترك تساند جدّتها ضد والدتها... وهذا ما حصل قبل ساعات

تغيب الفنانة حلا الترك منذ أسبوعين عن حسابها على "انستقرام"، وتكتفي بنشر "ستوري" أغلبها إعلانات تجارية.

وقد كان اللافت نشرها صورة لها مع جدتها مها الترك والدة والدها، ما يشير إلى أنّها تقف صفاً معها، ضد والدتها، وتؤكّد على كلامها أنّها تقاضيها بتهمة لم تتحدّث عنها الجدة علناً، إنما أشارت مصادر صحفيّة إلى أنّها تتعلق بالسرقة.

حلا الترك

وكانت المشاكل قد عادت من جديد بين منى السابر والدة الفنانة حلا الترك، ومهى الترك جدّة حلا لوالدها، ولم يعرف سبب المشاكل بينهما، خصوصاً أنّ مهى دعمت منى كثيراً بعد زواج ابنها محمد الترك من الفنانة دنيا بطمة، كما أنّها كانت تشرف معها على تربية أولادها الثلاثة قبل انتقالهم إلى حضانة والدهم.

أولاد محمد الترك حلا ومحمد وعبد الله

Advertisements

فقد أكّدت مها الترك أنّها لم تكن هي من حرمت منى من أولادها، بل هم تركوها بملء إرادتهم ورفضوا العيش معها. وقالت في فيديو عبر سناب شات "إذا كانت تملك الجرأة فلتعلن عن الأسباب التيقالها الأزلادها للمسؤولين، عندما تقدّمت بشكوى ضدّها في مركز حقوق الطفل وفي النيابة العامة.".

كما لمّحت إلى قضيّة بينها وبين ابنتها حلا الترك في المحكمة. ولم تعلّق حول حقيقة ما قيل إنّ موضوع الشكوى هو السرقة، تاركة لمنى مصارحة الرّأي العام بحقيقة الدّعوى وأسبابها.

والد ووالدة محمد الترك وأولاده

وأشارت مهى إلى أنها وقفت مع والدة أحفادها، قبل أن تكتشف حقيقتها بحسب تعبيرها، مؤكدة أنها تحب احفادها وأنّها ستقف إلى جانبهم، ولن تقول أكثر لأنّ الله أمر بالستر.

بدورها ردّت منى السابر، وقالت إنّها تتعرّض للابتزاز، وأكدت أنّ زوجها السابق كان يطلب منها تجاهل ما تقوله والدته، كما أشارت إلى أنّ ثمة الكثير من الأمور تتحفّظ عنها إكراماً لأولادها، ودعت حلا إلى الخروج بفيديو لايف لتكذّب كل ما قيل عنها.

محمد الترك وزوجته الاولى منى السابر