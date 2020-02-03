نادية لطفي في غيبوبة وتحتاج إلى معجزة لتتخطّى وعكتها الصحيّة

فشلت كل محاولات الفريق الطبي المشرف على علاج الفنانة الكبيرة نادية لطفي، في احتواء مضاعفات النزلة الشعبية الحادة التي اصابتها قبل أيام، وتسبّبت في دخولها العناية الفائقة، حيث لا تزال تخضع للتنفّس الصناعي.

وقد أكّد مصدر من المستشفى حيث ترقد الفنانة حالياً، أنّها تحتاج إلى معجزة إلهيّة لتشفى من وعكتها الصحّية، وأنّ وضعها خطير جداً.

ناديا لطفي مع زملائها

وكانت الفنانة قد دخلت في غيبوبة متقطّعة، وأعلن الفريق الطبّي أنّها لا تعيش اليوم بمساعدة الأجهزة الطبيّ، وأنّها لا تستجيب لمحاولات العلاج.

كما أكّد أنّ الفنانة انتكست، بعد علمها برحيل رفيقة دربها الممثلة ماجدة الصباحي قبل أيام، وقد منعت عنها كل الزيارات منذ أيام.

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ناديا لطفي

بدوره، ناشد الناقد المصري طارق الشناوي الجميع بالتوقف عن ترويج شائعات وفاة الفنانة، وكتب عبر حسابه على موقع فيسبوك: لا تزال الفنانة الكبيرة نادية لطفي بحاجة إلى دعواتكم .. أتمنى من بعض الزملاء أن لا نتورط فيما نعتقد أنه سبق ولا علاقة له بأي سبق.

وأضاف: الفنانة الكبيرة في حالة حرجة هذه حقيقة والله هو القادر على شفائها والله يستجيب لدعاء المخلصين هذه أيضا حقيقة.